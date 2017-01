Felicitación de la Televisión Cubana a TV Serrana por su XXIV Aniversario

Detalles Publicado: 14 Enero 2017 Visto: 32

Se aproxima el 15 de enero y con él, un nuevo aniversario de la TV Serrana, pudiera pensarse que por la distancia y por el enclave en el corazón de la Sierra Maestra, sería difícil ser frecuentemente noticia.

Recién concluye el año 2016 y se cierra una etapa de arduo trabajo y por consiguiente una buena cosecha de logros alcanzados. Como ustedes mismos reconocen, el éxito mayor no radicó solo en los premios sino en la importancia de los temas tratados y el tesón de un colectivo de trabajadores que puso todo su empeño en conseguir todas las metas propuestas.

Títulos como “Mi herencia”, que rescata los orígenes, la cultura y las tradiciones de la comunidad Santiaguera de San Felipe de Thompson. Así también “La hora del café”, “Raíces” y “Café diVino” donde se rinde culto al café a partir de su modo de producción, preparación y degustación, o entonces el quehacer de un proyecto cultural como la Guerrilla de Teatreros en su XXV aniversario, esencial para la Cultura comunitaria, donde se refleja el abarcador e interesante trabajo que realizan estos artistas que peregrinan su arte por las zonas más intrincadas de la Sierra Maestra.

Claro que el premio en televisión, en la VII edición del festival-concurso Félix Benjamín Caignet, que organiza la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Santiago de Cuba y en conmemoración al 40 Aniversario de la constitución de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Buey Arriba y la entrega del Escudo Oficial del Municipio como justo reconocimiento al trabajo y logros alcanzados durante estos años en su afán de preservar la cultura identitaria del territorio, dicen mucho de lo que se hace por esas tierras y no por gusto Talleres, Concursos, conferencias son el centro no solo de la Televisión, sino también de su indisoluble relación con una comunidad, que es objeto y sujeto de su creación. Y no hay visitante foráneo que no se llegue hasta allí para beber de su experiencia.

Mucho ha contribuido a la historia de nuestro país la labor de su equipo de realización, cultivando valores, rescatando identidades y en la solución de los problemas de los montañeses, modelo de cuánto se puede hacer el arte en las transformaciones económicas, sociales y política de la Nación.

No sería posible encerrar la historia de TV Serrana en estas breves líneas, quizás lo esencial sea el orgullo de sentirlos siempre parte nuestra, no importa la distancia y el enclave en el corazón de la Sierra Maestra.

Una especial felicitación de la Televisión Cubana, en este su cumpleaños 24.