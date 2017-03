Regresa el “One to one” a la Sierra Maestra

Detalles Publicado: 13 Marzo 2017 Visto: 1

Por: Sucel Martí

Fotos: Sucel Martí

One to one es un ejercicio académico-práctico que realiza la Cátedra de Documentales de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) con los estudiantes de segundo año en Televisión Serrana. A partir de un convenio de colaboración que ambas instituciones comparten este intercambio se realiza desde hace ya más de veinte años.

Este domingo se abrió una nueva etapa de búsqueda y aprendizaje para los nuevos alumnos que llegan hasta nuestro centro, acompañados de sus asesores que guiarán todo el proceso de la investigación y grabación de un documental. En este ejercicio se crea una estrecha relación entre realizador-personaje, donde el realizador pondrá en práctica todas las especialidades, a excepción del sonido.

De estas experiencias han salido obras reconocidas por su valor conceptual y estética, como El ojo ajeno que sin diálogo alguno se muestran las características de una comunidad y su gente. También se puede mencionar Nada con nadie, José Manuel la mula y el televisor, Pucha Vida, Duelo entre tantos otros títulos. Este último, es de las producciones más recientes que comienza a cosechar lauros.

Para este ejercicio nos acompañan Marcel Beltrán y Juliana Fanjul como asesores de Dirección, ambos egresados de la EICTV, Juan Manuel López en la especialidad de Sonido y Luis Guevara en Fotografía.