Rodaje del documental “Por esfuerzo propio”

Detalles Publicado: 16 Mayo 2017 Visto: 2747

Por: Sucel Martí

Fotos: Yusvier Abreu

El realizador Yoanny Oliva y un equipo de Televisión Serrana se encuentran rodando el documental que tentativamente lleva por título Por esfuerzo propio. Este material pretende contar la historia de vida de cuatro personajes de la comunidad serrana de San Pablo de Yao. Qué tienen en común? Todos, luchan por la supervivencia y, al mismo tiempo, los une el arraigo a su tierra y la voluntad de construir espacio donde erigir una familia.

La construcción de viviendas “por esfuerzos propios” en nuestro país, ha tenido singular importancia. En los últimos tiempos, fundamentalmente en nuestra localidad, acontecen transformaciones que ha permitido aumentar el fondo habitacional y elevar la calidad de vida de muchas personas. Este audiovisual es una mirada reflexiva a estas nuevas experiencias y al impacto que ha tenido en el desarrollo de una comunidad y su gente.

Para abundar un poco más en el tema Yoanny Oliva nos brinda sus impresiones sobre la investigación y el proceso rodaje de este documental.

Siendo un realizador que vienes de fuera, con una mirada “ajena”, ¿qué hechos o temas te motivaron para esta investigación?

“Hasta ahora los temas que he tratado dentro del arte en general han sido a partir de mis cuestionamientos de la vida y del entorno social a mi alrededor. En el caso del audiovisual, dado a la fuerza y el compromiso que implica el documental como género, con respecto a la realidad que representa, siempre trato de buscar un enfoque social más contundente, de interés para los tiempos que vivimos, y lo más pertinente, de hacer un documental en una zona tan intrincada del país como lo es San Pablo de Yao. Es buscar un hecho muy peculiar del lugar, con respecto a otra realidad que haya vivido en otra parte”.

“En este sentido me motivó el rumbo de las vidas por medio de la construcción “por esfuerzo propio” de los habitantes de la comunidad. Una comunidad y estilo de vida que defienden, por la forma en que los nutre, y a la vez entra en contraposición con la realidad de otros lugares del país de personas con una condición inestable a pesar del deseo de construir su espacio”.

La construcción en tu futuro documental, es tu tema central o es la justificación para desarrollar y enlazar a tus personajes.

“En este caso la construcción por esfuerzo propio es un hecho objetivo que funciona como pretexto para hablar del rumbo y el arraigo también, de estos habitantes en su empeño de construir un espacio de vida en sentido general”.

¿Qué buscas con esos personajes que has escogido?

“Los personajes del documental, aunque tengan en común el hecho de construir su espacio para vivir en esta comunidad, cada cual tiene un objetivo específico en su vida que varía según su edad y etapa por la que están pasando. Por ello he tratado de buscar personajes con marcada diferencia y diversidad social, para exponer mi tema desde varias posiciones; desde el joven independiente con hijo hasta la adulta mayor que barre las calles para garantizar una vejez estable”.

Hasta el momento en que te encuentras dentro de este proceso, qué has aprendido y si ya puedes hablar de experiencias...

“Hasta el momento como director he tenido poca experiencia dado la posibilidad de producir un proyecto y el tiempo que llevo en el medio. Este es mi segundo documental como director, además de tener tres documentales como fotógrafo. Es la primera vez como director que me enfrento a un equipo profesional tan completo, desde el punto de vista artístico y técnico, cada cual con su debida función. Me han enseñado particularidades del proceso de concebir y rodar una película desde una plataforma o industria más legitimada”.

El proyecto en que se encuentra Oliva, es el resultado de una beca que otorga la TV Serrana en cada edición de la Muestra Joven ICAIC. Vidas sin mapa, obra por la que fue premiada, de igual manera, el director defiende la persistencia del ser humano por crear un espacio propio.