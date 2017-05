Robertico ya patina sobre ocho ruedas

Detalles Publicado: 24 Mayo 2017 Visto: 1129

Por: Kenia Rodríguez

Fotos: Raisel Pompa



San Pablo de Yao es un sitio que se precia, entre otras cosas, por una geografía atractiva, bordeado por un río y una exuberante cordillera montañosa. Aquí vive Roberto Luis Pompa Tasé, un niño de nueve años, de baja estatura, inquieto, ojos grandes y piernas ágiles.

Las empinadas calles y los vecinos de la zona bien conocen a este pequeño que desde los cuatro años subía y bajaba a cualquier velocidad a riesgo de caerse de un solo patín lineal. No pocos nos detuvimos a observar y quizá a comentar sobre aquel niño desenfadado, y cuando digo él, también recordamos a otros tantos. Siempre llamó la atención verles aprender y ganar equilibrio en un solo equipo, deteriorado por el uso, los años y desprovisto de protecciones.

En ese tiempo muchos quisieron aprender y obviamente no alcanzaban según la demanda y las tallas. De esta manera se conformó hace dos años un equipo que a “sudor y sacrificio” dirige el Licenciado José Luis Garlobo Santos, también oriundo de esta zona.

La historia no empieza aquí. En el año 2003 llega a la Televisión Serrana un numeroso grupo de amigos integrado por Teatro de Los Elementos y Viento Sur, de Cuba y España, respectivamente. Para ese entonces el ejercicio consistía en introducir el patinaje para que los artistas realizaran los “pasacalles” de forma más atrayente, es por ello que les acompañaba Miguel Ángel Vázquez Herce, el Presidente del Club Patinadores de Sevilla, quien desde entonces, quedó prendado de esta sierra.

La algarabía que produjo el acontecimiento entre niños, adultos y toda la comunidad no había tenido precedentes. Llegaron por vez primera patines lineales a San Pablo de Yao. En el año 2006 y 2008 se repitió la experiencia y no fue hasta abril del año en curso en que, por las calles de la comunidad, no corrieron nuevas ruedas.

Ha transcurrido el tiempo, Garlobo Santos, quien aprendió en la primera etapa, ha podido enseñar a patinar a cientos de niños de estas montañas. A partir de este gran preámbulo, tiene el municipio de Buey Arriba un equipo de patinaje que ha sido merecedor de los primeros lugares en esta provincia de Granma.

En el pasado certamen provincial Robertico, como es conocido en el barrio, obtuvo el primer lugar en los 100m de velocidad y 1 500 metros de fondo. Subió al podio además, por el segundo lugar en los 500 m y en los 300 metros contra reloj escaló el tercer escaño. Su equipo de la categoría 7-9 años, ostentó con orgullo el segundo puesto y el primero en Desarrollo de Técnicas y Habilidades.

Para llegar a estos resultados, Robertico y el resto del equipo, más que años acumulan historias. Cuenta su padre, Raisel Pompa, que cuando asistieron a la primera competencia, su hijo compitió con unos patines que contaban cada uno con dos ruedas y la vergüenza de este niño que no se atrevía a competir no estribaba en la falta de ruedas, sino que una de ellas llevaba un pequeño palo como eje. Otras niñas, por el estado de sus patines, se abstuvieron de salir a la pista, mas, el equipo se arriesgó y esa vez quedó en el tercer lugar provincial.

Y es que el cubano conserva esa gran virtud, la de crecerse ante vicisitudes que para otros pudieran lucir increíbles. En este año, el INDER municipal selló convenios de trabajo con el Club Patinadores de Sevilla, España. Gracias al emprendimiento y la unificación de buenas voluntades, hoy niños como Robertico, pueblan las calles de Buey Arriba, Bueycito, y San Pablo de Yao en especial, ganando equilibrio sobre ocho ruedas.