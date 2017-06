Somos familia: UNA OFERTA VERANIEGA PARA LA TELEVISIÓN

Detalles Publicado: 05 Junio 2017 Visto: 11

Tomado del portal de la TV Cubana

Por: Paquita Armas Fonseca

Gustavo Fernández Larrea ha logrado unir a tirios y troyanos con La neurona intranquila, pero creador al fin aceptó hacer Somos familia, una producción de RTV comercial, empresa de la televisión cubana y Cinesoft para los sábados veraniegos de Cubavisión.

En dirección conjunta con Ernesto Fiallo los espacios tienen algunos puntos en común, pero ni Gustavo quiso hablar mucho para contribuir en la intención de sorprender al televidente, ni yo diré todo lo que se:

-¿Volverá a salir La Neurona intranquila? ¿Cuándo?

-Quedan días para salir: hay dieciséis programas grabados de La Neurona Intranquila y doce de La liga juvenil de la neurona

¿Qué cambios trae esta nueva propuesta?

La esencia de los programas se mantiene, pero es otra tanto por el vestuario del conductor como de los competidores, así como la escenografía funcional y atractiva, más la aplicación de tecnología de avanzada (pantallas led, luces inteligentes). Realmente, no lo explotamos en toda su potencialidad porque se trata de la primera experiencia. En lo sucesivo utilizaremos más videos. Es la misma Neurona, estamos bastante satisfechos con las puestas, se usa de una manera más integrada a los actores.

¿Seguirán subiendo la parada…?

Pretendemos seguir complaciendo al público de La neurona, estamos en la búsqueda de conocimientos no explotados aun. Es un programa para todos, pero tenemos que respetar a los competidores, intentaremos aumentar la competencia haciendo los programas más amenos.

¿Y cómo es eso de Somos familia? ¿Para cuándo?

Somos familia es una necesidad manifestada por una buena parte del público de tener un programa de diversión los sábados y por lo tanto, sus pretensiones no son los de la neurona. Es una proposición para que el televidente los disfrute en familia, el nivel de preguntas baja sin llegar a la tontería y por momentos se ofrecen informaciones que enriquece el conocimiento de los participantes y televidentes.

Un primer bloque de ocho familias del que una triunfa y va al final y otras dos al repechaje, esto se repite tres veces más hasta obtener cuatro finalistas y ocho de repechaje. En la segunda quincena de junio grabamos y deben salir al aire el 8 de julio en la programación veraniega. El programa dura cerca de un año.

Háblame de los guionistas y los conductores

Hasta ahora los guionistas son los mismos que los de La Neurona: Alexis Perez, Nwito, Baudilio Espinosa, Carlos Fundora y yo. El proyecto es de Nwito. Marino Luzardo y Maurín Delgado, son los conductores que forman parte del show y devienen hilo conductor.

¿Puedes adelantar algunos temas?

Un humorista por programa, tres integrantes por familia con un hijo adoptivo, un invitado especial, hay música en vivo y grabada, cuerpos de bailes, en fin hay secciones para complacer a todo tipo de gusto con las que deseamos sorprender al televidente.

Lograste poner de acuerdo a público y crítica con La Neurona ¿no temes que este próximo programa no llene las expectativas que tenemos todos?

Cuando uno va a emprender algo nuevo siempre es a riesgo. Espero que una buena parte de público le guste, y trataremos de lograr un entretenimiento que no sea soez. De momento te digo que la visualidad, escenografía, el vestuario, el maquillaje está bien.

¿Cómo te la arreglas en tanto director con tres programas?

Ahora somos dos directores Fiallo y yo, que nos complementamos bastante, hacemos una unidad que va a producir. Tenemos un equipo excelente, y cuando trabajas con un equipo así llegas a Roma más rápido de lo que te imaginabas. Y esperemos, que salga el programa, no me gustan las fanfarreas, es el público el que dirá si vale o no.