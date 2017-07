Documentalista cubana Lourdes de los Santos visita Televisión Serrana

Detalles Publicado: 12 Julio 2017 Visto: 7

Por: Sucel Martí

Fotos: Luis Guevara

Lourdes de los Santos y un equipo de realización se encuentran por estos días en Televisión Serrana rodando un documental dedicado a las mujeres creadoras de las distintas manifestaciones del arte. Kenia Rodríguez fue la realizadora escogida de nuestra institución para representar a la mujer en el cine y formar parte de este largometraje que recogerá vida y obra de las “musas” de nuestro país.

Durante el proceso de rodaje pudieron captar el quehacer diario de esta realizadora que desde la grabación, edición y su participación en nuestra manera de trasmisión (muestras de documentales) en la comunidad. En esta proyección se estrenaron dos de sus últimas producciones Campesino a corazón latiendo y Café diVino.

Para conocer un poco más conversamos con la realizadora Lourdes de los Santos.

- Qué relaciones te unen a Televisión Serrana

Bueno yo creo que nos unen más de 17 años, hace 17 años yo vine con Silvio Rodríguez hacer un documental que se llama “Estado de gracia”. Fue la primera vez que yo vine aquí, y descubrí lo que era Televisión Serrana, y después de eso, he sido reincidente porque vivo encantada de este lugar y de la labor que hacen, me gusta venir aquí.

- Qué la trae a este punto de la Sierra Maestra.

Mira, yo estoy haciendo un proyecto sobre las mujeres creadoras de diferentes manifestaciones artísticas y de diferentes puntos de la isla. Yo conozco el trabajo de Televisión Serrana, he estado aquí varias veces, he trabajado de conjunto con ellos, me gusta mucho lo que hacen y quería, digamos, que dentro del documental estuvieran las mujeres creadoras que trabajan aquí en Televisión Serrana.

- Háblame del documental…

“La isla y sus musas” es un proyecto en el que llevo trabajando algún tiempo. Desde hace unos años se viene trabajando en el audiovisual el tema de Género y pensé que no se había abordado a la mujer creadora. Es por ello que me propuse contar no solo lo que hacen de manera artística sino sus vidas, sus rutinas, mostrarlas inmersas en la sociedad cubana actual.

Satisfechos con los resultados, Lourdes y su equipo reinician hoy el periplo. Santiago de Cuba les espera para conocer sobre la vida y obra de otra de sus musas.