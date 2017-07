Grupo de Creación Alternativa Ébano, otra vez en la TV Serrana

Detalles Publicado: 18 Julio 2017 Visto: 2

Por: Kenia Rodríguez

Fotos: Sucel Martí

Televisión Serrana fundó en 1996 su Centro de Estudio para la Comunicación Comunitaria donde se han formado varias generaciones de jóvenes interesados en el audiovisual, de los cuales hoy conforman la mayoría de los integrantes del grupo de creación. De esta experiencia han surgido Grupos de Creación Alternativa en los distintos municipios de esta provincia de Granma.

El Grupo Alternativo Ébano de Guisa es uno de estos grupos que han mantenido desde hace varios años un estrecho vínculo de trabajo con esta televisora comunitaria. Esta vez, nos traen la historia de la vida y obra de Nicolás Yaqui, un señor de 75 años de edad, oriundo de la provincia de Camagüey y fue el primer instructor de arte que llega al municipio luego del Triunfo de la Revolución.

Para abundar en el tema y conocer más sobre el Grupo Ébano conversamos con Orlando Oliva, su actual director.

- ¿Cuándo se forma el grupo de creación alternativa del municipio de Guisa, quiénes los integran y qué labor realizan?

El Grupo Alternativo de Guisa se forma en junio del año 2003, está formado por tres integrantes: Pedro Rodríguez Mecias, Yolexis Rondón Pérez y yo, Orlando Oliva. Nosotros en el grupo hacemos diversas labores, los tres dirigimos los trabajos, por mi parte me gusta mucho la Edición, Yolexis estaba ejerciendo el Sonido y ahora está como Productor a partir de que pasó un taller de esa especialidad, y Pedro dirige y algunas veces hace Fotografía.

- A qué te dedicas por oficio?

Yo trabajo como Cuenta Propia, tengo un taller de electricidad, me dedico a arreglar motores, darle mantenimiento a ventiladores y otros equipos. Tengo además otro taller de protesista porque me dedico a poner prótesis dentales.

- Qué relación tienen estos oficios con la realización de documentales?

Realmente ninguna, a veces esa misma pregunta me la hace mi esposa, ella se sorprende con la diferencia de mi trabajo y de mi vida laboral respecto a este mundo… Desde niño yo me compré una camarita fotográfica de aquellas que valían 35 pesos y me dedicaba a tirar fotos, me gustaba la fotografía. Cuando hicieron el primer acueducto de Guisa yo iba por el río y nos tirábamos fotos con el chofer de buldó y sobre lo que se estaba construyendo, luego se me perdieron esas fotos, para mí, muy importantes. Ahora me hubiera gustado presentarlas en una exposición en la Casa de Cultura para representar esa época. Y un día, compré una cámara VHS y Pedro, que había pasado un primer taller aquí quiso formar el grupo y dijo que si yo tenía una cámara podíamos empezar. Yo hacía fotografía, recuerdo que lo primero que hicimos fue la entrevista aquella a un haitiano para un futuro documental y la trajimos para acá para que ustedes la vieran.

Después con el tiempo pasé un curso de Informática en el Joven Club de Computación y más tarde pude tener una computadora y al verlos a ustedes editar me puse a buscar los programas y empecé primero con Pinacle, monté imágenes de los muchachos allá, empecé a cortar y pegar y me interesó y me he ido desarrollando.

- Qué sensación te produce hacer documentales?

Voy a decir una cosa, a mí me desconecta totalmente de mi estrés, porque mi trabajo es estresante, yo te digo que es estresante porque es estar sentado todo el tiempo en un lugar fijo donde lo único que tu mueves son las manos y los ojos, los dos trabajos son iguales y me desconecta totalmente de ese mundo y vivo otra felicidad. Bueno del grupo si te has dado cuenta, los otros caminan y salen, y tú me vas a ver a mí sentado delante de una máquina mirando lo que se está haciendo para ir viendo los detalles para aprender; pregunto esto, cómo se hace lo otro… es que me gusta.

- Qué piensas sobre esta oportunidad de creación alternativa que da Televisión Serrana?

Para mí es una posibilidad enorme, yo digo que si yo tuviera veinte años menos yo fuera otro tipo de persona, esta posibilidad de estos cursos que dan, la posibilidad de integrar el equipo de realización de Televisión Serrana, eso es una maravilla. Ahora yo quedé recientemente en la Federación de Cineclubes de Cuba de los aficionados, soy miembro del buró nacional como Productor General y por allí nos dicen: nosotros no tenemos esa oportunidad, nosotros quisiéramos aunque sea que nos inviten a conocerla, tener la satisfacción de ir allí.

Ahora mismo, si dicen deja la Televisión Serrana, no, yo no la puedo dejar. A quién le dan una oportunidad como esta, de cámara, computadora, transporte; me ofrecen un set de edición…Es hacer un trabajo que yo disfruto, eso no lo tiene nadie. Y es así, es grande para mí, yo se lo digo a mis hijos, a veces la mujer mía me dice deja eso y yo le digo: yo voy a mi valla, mi valla es Televisión Serrana y echo a pelear mis conocimientos con ellos. Y es así, cada cual tiene su diversión, lo que soy una persona sencilla, que no pretendo querer bajar los mangos con mis manos.

- Qué hacen ahora en Televisión Serrana?

Desde inicios del 2017 se nos hizo la propuesta de presentar el proyecto de este año y teníamos en mente hace un tiempo atrás hacer un trabajo a Nicolás Yaqui, el primer instructor de arte de nuestro municipio. Yaqui, dedicó su vida entera a esta profesión; siendo de Santa Cruz del Sur, Camagüey, vino a ser el Servicio Social a Guisa y nunca ha querido salir de allí. Fue nuestro interés hacer este tipo de homenaje a esta persona, quien, por justa acusa deja su terruño para siempre. Hace un tiempo atrás lo nombraron Hijo Ilustre de Guisa y ya retirado de su profesión sigue vinculado a la Casa de Cultura, tiene un grupo musical donde canta y participa con ellos; le gusta ir a las actividades a bailar, es payaso y actúa con el nieto en distintos espacios.