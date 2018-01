Seguimos celebrando…

Detalles Publicado: 17 Enero 2018 Visto: 35

Por: Sucel Martí

La lluvia ha cesado en San Pablo de Yao, el sol ha vuelto a brillar y con él, Televisión Serrana y el Grupo de Teatro de los “Elementos” asaltaron la escuela primaria Guillermo González Polanco de la comunidad. Ocultar a los payasos y al mimo Yoe fue un tanto difícil, los niños con su picardía descubrieron la sorpresa que teníamos preparada por lo que rápidamente, la sombra de un álamo nos cobijó y fue testigo de lo que allí ocurrió. Lograr una sonrisa y una carita feliz es el mayor regalo que reciben estos artistas que refieren sentirse muy emocionados al ofrecer su arte.

Transcurre el día y el Club Patinadores de Sevilla revuelve la tarde. La sorpresa, la algarabía se expande en las calles. Chicos y grandes se prestan al espectáculo cuando los más experimentados demuestran sus técnicas y habilidades.

La noche amenazaba con mojarnos nuevamente, mas la naturaleza, siempre cercana, quizo que no fuera así. Maguaro, comunidad intrincada de nuestra Sierra Maestra nos acogió de manera especial. La Peña Cultural de Camejo, fundador de nuestra casa productora, regaló no solo el fruto del talento artístico sino también un buen café. Para la ocasión, nuestros documentales tuvieron su espacio, se mostró, especialmente, “Testigos”, audiovisual que recoge la historia de dicha localidad. No podía ser diferente, los actores del Teatros los “Elementos” se apoderaron de la atención de los allí presentes, quienes tuvieron la dicha de disfrutar una vez más de la música de septeto Abril.