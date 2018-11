Entregan a Luis Ángel Guevara Polanco el "Premio Pequeña Pantalla 2018"

Detalles Publicado: 21 Noviembre 2018 Visto: 4

Por: Sucel Martí

Fotos: Sucel Martí

Luis Ángel Guevara Polanco, director y fotógrafo de la Televisión Serrana recibe el Premio Pequeña Pantalla 2018 que entrega el Consejo de Dirección de la Televisión Cubana. El galardón fue otorgado por los años dedicados a la Televisión, así como por los excelentes resultados obtenidos en su obra.

En 1996 fue estudiante del primer taller del Centro de Estudios para la Comunicación Comunitaria (CECC) de la TV Serrana. Se graduó en la especialidad de Fotografía en el Instituto Superior de Arte en el año 2002.

Por su alto grado de responsabilidad y madurez ha dirigido esta institución serrana en dos ocasiones. Más de veinte años dedicados a la realización del documental reúne títulos como “La Chivichana”, “Los ecos y la niebla”, “La Vuelta”, “Bohío” donde su fotografía se ha alzado con los máximos galardones, también bajo su dirección sobresalen obras como “La Cuchufleta” y “Como uno más de ellos”, que resaltan dentro de la extensa lista del archivo serrano.

Desde su especialidad, en disímiles ocasiones ha asesorado los ejercicios de documental One to One de la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba. Ha participado en varias producciones del ICAIC y recién concluyó su última incursión en largos de ficción bajo la dirección de Jorge Luis Sánchez sobre el poeta cubano Julián del Casal.

Su extenso curriculum sobrepasa los trescientos títulos que lo han hecho merecedor del mejor de los premios, una vasta experiencia en la especialidad y una mayor preparación como ser humano.