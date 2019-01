Daniel Diez fundador de Televisión Serrana envía mensaje de felicitación por su 26 Aniversario

Detalles Publicado: 15 Enero 2019 Visto: 19

Por: Daniel Diez

Queridos hermanos de la TV Serrana

Ser bueno es el único modo de ser dichoso.

Ser culto es el único modo de ser libre.

Pero, en lo común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser bueno.

Y el único camino abierto a la prosperidad constante y fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los elementos inagotables e infatigables de la naturaleza. La naturaleza no tiene celos, como los hombres. No tiene odios, ni miedo como los hombres. No cierra el paso a nadie, porque no teme de nadie. Los hombres siempre necesitarán de los productos de la naturaleza.

He querido comenzar esta reflexión por los 26 años de nuestra TV Serrana con estos fragmentos de “Maestros Ambulantes”, texto fundacional de nuestra televisión y del que poco se habla, pero que encierra una hermosa mirada a nuestro trabajo en las comunidades de la Sierra Maestra: ser Misioneros, en este caso, de la cultura cubana.

Esto no son simples palabras sino que encierran la labor que Uds. desarrollan junto a los hombres y mujeres de esa hermosa realidad de nuestra Nación.

Hace unos días caminado cerca de mi casa una señora me detuvo y me pregunto si yo era miembro de la TV Serrana y cuando le dije que si me respondió: MUCHAS GRACIAS LOS DOCUMENTALES DE UDS TIENEN MUCHA HUMANIDAD.

Es el mejor premio que podemos recibir por llevar al espectador esos sentimientos que poseen los seres humanos que viven envueltos en la magia de la Sierra Maestra.

NUNCA abandonen la magia pues es lo que hace vibrar de emoción a todo aquel que ve nuestros documentales y recordar siempre que nunca se debe forzar una entrevista. La persona es más importante que la película y ojo se debe cuidar no ser muy melodramáticos

Hay que dudar y por ello investigar, nunca creer que lo saben todo. Dudar es la base de la creación.

El día 15 de enero de 1993, hace 26 años, que comenzó sus trabajos la TV Serrana, y hace 122 años, el 24 de enero, pero de 1897 tuvo lugar la primera función cinematográfica en la Ciudad de la Habana realizada por Gabriel Veyre quien fuera enviado por los Hnos. Lumiere. Coincidencia en el mes. Si, en realidad fue la casualidad, la que determinó que el cine y la TV Serrana comenzaran su influencia cuando se iniciaba un nuevo año.

¿Debemos celebrarlo de alguna manera? ¿Qué creen?

FELICIDADES, EXITOS, MUCHA SALUD Y BUENA VOLUNTAD

QUIERANSE Y QUIERAN SE NECESITA MUCHO AMOR

Daniel y Marlen