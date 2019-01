Una flor para nuestro Quijote...

Detalles Publicado: 17 Enero 2019 Visto: 9

Por: Lenia Sainiut

Cada día, una flor recorre conmigo mi camino, me acompaña, cuando la alegría o el desánimo me habitan: ella me acaricia, ella está ahí, intacta su presencia y su belleza única... Mi flor de hoy, fue para Delfín! Amaneció de lluvia triste. El pueblo que nos abraza con sus historias, que nos ha hecho casa, afán y abrigo, ya no tendría la risa, la sabiduría y la gracia de uno de sus más grandes personajes, nuestro Quijote hermoso: Delfín!!!!

Y la noticia cae como una piedra honda. Fui a verlo temprano, en su ruta al sueño, le dejé mi flor y un beso que quería traspasar el cristal ajeno y frío. Le di mi flor en nombre de todos, todos los que hemos comprendido esa partida, porque fue padre, hermano y amigo de esta obra que es hoy Televisión Serrana. Soñaremos volverte a encontrar como muchas mañanas, frenando la bicicleta para darnos besos y consejos. Sé que todos pretendemos verte siempre vivo, así será, siempre entre nosotros, parte de nosotros, como cuando nos dijiste estas palabras...

Entrevista a Delfín López