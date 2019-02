Concluye el rodaje de un nuevo documental de Televisión Serrana en Bartolomé Masó

Detalles Publicado: 25 Febrero 2019 Visto: 4

Por: Sucel Martí

Fotos: Cortesía del equipo de filmación

Por estos días la realizadora Rosaida Rodríguez y un equipo de Televisión Serrana concluyeron la filmación de su más reciente documental. Bartolomé Masó es el escenario de este audiovisual que contará la historia de vida de Yenny y Luis, un matrimonio de discapacitados que se unen no solo por el amor, sino también, para sobrepasar las dificultades del día a día.

Sobre la idea su directora nos comentó:

Cómo surge la idea del documental?: La idea surge cuando regresaba de mi pueblo Bartolomé Masó, lugar que cuenta con un central azucarero. Cerca de allí siempre tengo que esperar el transporte para trasladarme hasta Buey Arriba donde queda la TV Serrana. Es entonces cuando veo a Luis, que antes conocía porque compartía siempre conmigo cualquier poema o décimas que escribía según vivencias que iba teniendo en su bicicleta o “bicipasatrabajo”, como le digo yo. Con techo preparado por él, y algunas piezas innovadas, te podrás imaginar que muy pocas originales tenga después de 16 años. Esta vez, Luis no venía solo, ahora su esposa Yenny venía con él.

Luego de la odisea de intentar pasar por los cruceros ferroviarios, esquivar el tráfico de los camiones, carros del tren ya vaciados que por fuerza de gravedad atraviesan la calle y coches tirados por caballos en su ir y venir es cuando logro verlos, muy pequeñitos y casi sin aliento acercarse cada vez más a donde yo me encontraba. Después de respirar todos incluida yo fue que pude conocer a Yenny. Me contaba cómo así, con sus pequeñitas manos sabía hacer muchos platos en la cocina. También de manera jocosa me decía cómo arreglaba su casita aún sin poder hacerlo y su esposo llegaba y desarreglaba todo. Cuando los visité descubro que su casita parecía de muñecas todo bien limpio y reluciente, la voluntad de superar sus necesidades económicas sobrepasa sus limitaciones físicas, y es entonces que decido contar su historia.

Rosaida se encuentra inmersa en el visionaje de todo el material para luego comenzar el proceso de edición. Ésta es la nueva propuesta serrana que próximamente se pondrá a disposición de los espectadores.