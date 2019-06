En postproducción el próximo largo documental de Televisión Serrana

Detalles Publicado: 04 Junio 2019 Visto: 6

Por: Sucel Martí

Fotos: Sucel Martí

Manana es el término que dará título a la próxima producción de Televisión Serrana que por estos días se encuentra en proceso de postproducción. De manos de su realizadora y editora Kenia Rodríguez, el largo documental recrea los 30 años de vida artística de la Steel Band de El Cobre.

El audiovisual retrata las distintas etapas de esta agrupación musical que por su peculiaridad causa gran curiosidad. Para conocer sobre el proyecto conversamos con su directora.

¿Cómo nace la idea del proyecto?

La idea de hacer un documental a la Steel Band nace de la Casa del Caribe. El investigador y especialista Julio Corbea, con quien tenemos muy buenas relaciones profesionales y humanas le plantea la idea a Carlos Y. Rodríguez. Para ese entonces, el tema se detiene un poco en el tiempo porque Carlos tenía otros proyectos tanto profesionales como de vida y no se ajustaba exactamente como para sacar la producción del documental ni en ese tiempo, ni a mediano plazo y téngase en cuenta que se pedía hacer el documental en saludo al XXX aniversario de la banda.

Yo tampoco estaba ociosa pero iba a tener más tiempo que él para realizarlo. Entonces me pasé como dos o tres días sin poder dormir, toda emocionada esperando ver a Carlos para saber si quería cederme la idea. A partir de ahí me dio mucha alegría poder imaginar que yo podría hacer este documental.

¿Cómo te conectas con los músicos en la etapa de la investigación?

Hace justo un año que yo llegué a la Steel Band, fue en este mes de junio del año pasado. Me conecto con esta gente de una manera bastante singular. Me presenta Julio Corbea frente a todos los integrantes, los de la primera banda, los de la segunda y agradezco desde un inicio su confianza. Fui muy sincera, recuerdo las primeras palabras que les dije a todo el grupo: “yo de música no sé nada, he llegado a ustedes por la emoción y desde la emoción, es que quiero contar su historia”.

Creo que siempre fue así, con la música no tengo tan buenas relaciones, técnicamente no la entiendo mucho pero me condujo la emoción desde la propia investigación hasta ahora que acabo de montar el plano final.

¿Cómo fue el proceso de grabación?

Todos los procesos fueron complejos, cada uno con sus peculiaridades, pero el rodaje sí fue casi un parto porque hubo muchas dificultades de logística. Creo que tiene que ver con la misma crisis que atraviesa el país y Televisión Serrana (TVS) no estaba ajena a esta crisis, pasamos de todo. El proceso de rodaje nos ayudó a crecernos mucho porque tuvimos que apelar a infinitas alternativas para sacar la producción. Desde ahora y desde siempre le agradezco al equipo que me acompañó, a quienes me siguieron en tiempos difíciles. Sobre todo porque se trataba de grabar una banda que tiene varios integrantes, que no es a lo que estamos acostumbrados hacer acá en TVS.

Aquí se trabaja con un personaje o quizás más, pero con tendencia a ser bastante cerrado, no tan numeroso, quizás esto trajo consigo algunos tropiezos. Yo tenía que estar al tanto del plan del trabajo de mucha gente, cuando cambiaba el plan de uno yo cambiaba el mío y viceversa. Por lo demás, cada vez que nos proponíamos grabar algo había quién nos decía: “me parece que no debes grabar esto porque …” Desde un inicio todo lo que nos planteamos lo logramos, recuerdo que siempre le dije al productor que me acompañó: “Que pare el que tenga freno” y bajo esa máxima me siguió, con ese ánimo y esa voluntad de sacar un proyecto adelante. Así salió la Steel Band, por lo que me resta agradecer a toda la gente que me apoyó y creyó en nosotros, que no fueron pocas.

¿Qué expectativas tienes para el estreno?

Te decía ahorita, acabo de montar el final, es un largo documental, tiene un poco más de una hora, quizás de aquí a unos días la duración se ajuste. Tenemos un reto muy grande porque solo nos queda un mes, se avecina la Fiesta del Fuego, la Fiesta del Caribe en Santiago de Cuba que es donde nosotros tenemos planeado estrenar el documental. Como te dije inicialmente, la idea nace de la Casa del Caribe y es con esta con quien me gustaría estrenarlo y con quien tenemos el gran compromiso y la emoción de que sea exactamente en la Fiesta del Fuego; espacio que también nos sirvió de escenario para grabar una buena parte de las presentaciones que pudimos acceder para el documental.

El título tentativo hasta ahora es Manana, ha cambiado varias veces, supongo sea el último y tiene mucho que ver con la espiritualidad y todo lo que logran ellos en el escenario. Responde también a ese gran espectáculo y esa buena comunicación entre Hermes como director, los músicos, los instrumentos y cómo con todo eso se arma un tejido que conecta directamente con el público. Es una gran empatía que emerge una vez que inicia el primer número y yo creo que eso tiene mucha manana.

Una vez que se disfrute el material va a servir para conocer a la Steel Band de El Cobre, que existe y que hay 30 años de trabajo; va a servir además para acercarse a esta obra que es tan novedosa en este país y lo otro, va a servir para quererla, yo creo que se va a llegar a querer, y finalmente, y no menos justa, yo creo que el documental también tiene manana.