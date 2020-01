VEINTISIETE AÑOS NO ES NADA…

Detalles Publicado: 15 Enero 2020 Visto: 9

Por: Daniel Diez

¿NADA?

Recuerdo a los miembros de aquella Comisión Nacional de Obstáculos y a los de la Comisión Municipal y Provincial de Obstáculos que no le daban a la TV Serrana ni tres meses de vida. Ja Ja Ja

Pensé que en este aniversario estaría con Uds., pero me fue imposible cumplir con este deseo pues las clases en la Universidad comenzaron antes, así que les escribo algunas ideas que me dan vuelta en la cabeza desde hace un tiempo.

¿Estamos preparados para acomodarnos a las nuevas tecnologías y las nuevas variantes que existen en estos momentos? Me refiero a los Transmedias, las Multimedia, etc , etc.? ¿Pudiéramos hacer que los jóvenes reciban determinados Web Doc. en los que en 2ó 3 minutos se cuenten historias y ellos puedan enriquecerlas a partir de sus investigaciones y se conviertan en realizadores de esas obras? ¿Afectaría esta creación a la hermosa idea de seguir contando las realidades de estas comunidades que siguen sin ser conocidas en el país?

Las muestras de aceptación de las obras de la TV Serrana por parte de los cubanos es algo que me llena de orgullo y se debe mantener pues se sigue mostrando la otra CUBA y la gente lo agradece y se identifica con ellos. Realmente no sé por qué cuando el Ministerio de Cultura habla del trabajo comunitario en el país no tiene en cuenta a la TV Serrana siendo una de las que siempre ha defendido la necesidad de demostrar la importancia de la comunidad en lo relacionado a lo social, económico y cultural.

Recuerdo como en los primeros años se llevaron exposiciones itinerantes de los museos de Bayamo a la sede nuestra. Es buscar acercar a los jóvenes y a los niños y niñas a nuestra mirada.

Es necesario trabajar más unido a la UNEAC, y a las entidades culturales de la provincia y el municipio y con otras provincias que tienen campesinos viviendo en las montañas. También se pueden dar conferencias en la TVS relacionadas con INTERNET, y las nuevas tecnologías en las comunicaciones, etc.

Es por todo ello que retomo fragmentos del texto fundacional de la TV Serrana: “Maestros Ambulantes” de José Martí:

“Los hombres necesitan quien les mueva a menudo la compasión en el pecho, y las lágrimas en los ojos, y les haga el supremo bien de sentirse generosos: que por maravillosa compensación de la naturaleza aquel que se da, crece; y el que se repliega en sí, y vive de pequeños goces; y teme partirlos con los demás, y sólo piensa avariciosamente en beneficiar sus apetitos, se va trocando de hombre en soledad, y lleva en el pecho todas las canas del invierno, y llega a ser por dentro, y a parecer por fuera,-insecto”.“Los hombres crecen, crecen físicamente, de una manera visible crecen, cuando aprenden algo, cuando entran a poseer algo, y cuando han hecho algún bien”.

“Ser bueno es el único modo de ser dichoso.

"Ser culto es el único modo de ser libre”.

“Cursos dilatados, claro es que no se podrían hacer; pero sí, bien estudiadas por los propagadores, podrían esparcirse e impregnarse las ideas gérmenes.

Podría abrirse el apetito del saber. Se daría el ímpetu!

“En suma, se necesita abrir una campaña de ternura y de ciencia, y crear para ella un cuerpo, que no existe, de maestros misioneros”.

Eso es lo que siempre hemos tratado de ser los trabajadores de la Televisión Serrana: “Misioneros de la Cultura en la Sierra Maestra”.

Bueno no los molesto más. Solo felicitarlos por este nuevo aniversario y que los niños sigan teniendo a la TV Serrana como el espacio donde puedan aprender del arte y la cultura en general. Son el futuro.

Que viva nuestra querida madre: la TV Serrana

Daniel y Marlen